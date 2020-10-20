Экс-главу ФКР Михаила Архипова приговорили к 10 годам колонии

Во вторник, 20 октября, в Ленинском районном суде Самары огласили приговор экс-главе областного Фонда капремонта (ФКР) Михаилу Архипову и его брату Алексею.

Михаилу Архипову назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., а Алексею Архипову — шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

Напомним, Архиповых обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем. По версии обвинения, предприниматели, желавшие стать подрядчиками ФКР, обращались к Михаилу Архипову. Он предлагал им "помощь" за откат — 5% с договорной суммы. Сбором денег занимался Алексей Архипов.