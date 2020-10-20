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Экс-главу ФКР Михаила Архипова приговорили к 10 годам колонии Просил 5% отката: в Самаре оглашают приговор экс-директору Фонда капремонта В Сызрани убийцу лося оштрафовали на 400 тыс. рублей Под суд пойдут три жителя Самарской области, обвиняемые в преступлениях террористического характера Кассационный суд оставил в силе приговор адвокату за мошенничество на 18 млн рублей

Суды Происшествия

Экс-главу ФКР Михаила Архипова приговорили к 10 годам колонии

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 октября, в Ленинском районном суде Самары огласили приговор экс-главе областного Фонда капремонта (ФКР) Михаилу Архипову и его брату Алексею.

Фото: Архив «ВН»

Михаилу Архипову назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф 40 млн руб., а Алексею Архипову — шесть с половиной лет колонии общего режима и штраф 25 млн рублей.

Напомним, Архиповых обвиняли в 11 эпизодах коммерческого подкупа и посредничества в нем. По версии обвинения, предприниматели, желавшие стать подрядчиками ФКР, обращались к Михаилу Архипову. Он предлагал им "помощь" за откат — 5% с договорной суммы. Сбором денег занимался Алексей Архипов.

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