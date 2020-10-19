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Суды Происшествия

Просил 5% отката: в Самаре оглашают приговор экс-директору Фонда капремонта

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 октября, в Ленинском районном суде под председательством судьи Ирины Кузнецовой началось оглашение приговора экс главе Фонда капитального ремонта (ФКР) Михаилу Архипову и его брату Алексею.

Михаила и Алексея Архиповых доставили в зал суда конвоиры. Судья сразу приступила к оглашению приговора, которое началось с перечисления зафиксированных в деле преступлений. В каждом эпизоде фигурировали крупные суммы денег. Суть их сводится к тому, что бизнесмены обращались в разное время к Михаилу Архипову как к руководителю ФКР и просились поучаствовать в выполнении нужных фонду работ. Архипов же, по версии следствия, в основном предлагал им выплачивать с договорной суммы ежеквартально по 5%. Ради благополучия своих фирм подрядчики соглашались на такие условия.

Так, руководство одной из компаний одна из компаний согласилось отдать более 3 млн руб. с контракта в 60 млн руб., другая — 1,6 млн руб. с 33 млн руб. и т. д. Всего он якобы получил 36 млн рублей.

Сбором денег с представителей этих организаций по договоренности с Михаилом Архиповым в качестве посредника, по данным силовиков, занимался его брат Алексей. Тот, в свою очередь, нередко привлекал для этой миссии еще одного посредника, которому якобы не было известно о криминальном происхождении денег.

В итоге Михаил Архипов и его брат обвиняются в 11 эпизодах участия в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ) и посредничества в коммерческом подкупе (ст. 204.1 УК РФ), соответственно.

Вероятно, оглашение приговора одним днем не закончится.

Напомним, что на прениях представитель государственного обвинения просил назначить Михаилу Архипову наказание в виде 15 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом 200 млн рублей, а Алексею — 10 лет заключения в колонии общего режима и штраф 150 млн рублей.

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