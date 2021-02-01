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ЖКХ и благоустройство Общество

Фонд капремонта: минимальный размер взноса должен составить 8,96 рубля за метр

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минимальный экономически обоснованный размер тарифа за услуги Фонда капитального ремонта Самарской области составляет 8,96 руб. за 1 кв. м. Такие данные содержатся в отчете фонда за 2020 год.

Фото: минэнерго и ЖКХ Самарской области

Напомним, в конце ноября 2020 г. вышло постановление правительства Самарской области, согласно которому установленный на 2021 г. минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме составляет от 6,63 рубля (для МКД до пяти этажей) до 7,62 рублея (для МКД от шести этажей).

Среди других проблемных вопросов, отмечающихся в отчете фонда, - нехватка финансовой поддержки из средств областной казны на постоянной основе для "дорогостоящего ремонта объектов культурного наследия и ремонта лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации".

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