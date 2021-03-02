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В ДТП в Тольятти пострадала пассажирка иномарки

ТОЛЬЯТТИ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 марта, в Тольятти на трассе М5 "Урал" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным инспекторов ГИБДД, в 10:40 46-летняя водитель Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Priora.

В результате происшедшего пострадала пассажирка автомобиля иномарки, она была госпитализирована.

В момент аварии водитель Hyundai находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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