В ДТП в Тольятти пострадала пассажирка иномарки

В понедельник, 1 марта, в Тольятти на трассе М5 "Урал" произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным инспекторов ГИБДД, в 10:40 46-летняя водитель Hyundai выехала на встречную полосу и столкнулась с Lada Priora.

В результате происшедшего пострадала пассажирка автомобиля иномарки, она была госпитализирована.

В момент аварии водитель Hyundai находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.