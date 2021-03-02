Бой Максима Власова с Джо Смитом может пройти через пару месяцев

Поединок Максима Власова и Джо Смита за вакантный титул WBO в полутяжелом весе может пройти через пару месяцев. Об этом сообщил представитель россиянина Олег Богданов.

Напомним, титульный бой воспитанника самарской школы бокса должен был пройти 11 февраля, но его тест на коронавирус оказался положительным и проведение поединка было отложено.

"По бою Максима ждем информацию от промоутерской компании. Скорее всего, поединок состоится в конце апреля — начале мая в Лас-Вегасе", — сказал Богданов РИА Новости по телефону.

По словам Олега Богданова, у Максима все в порядке со здоровьем, коронавирус проходил в бессимптомной форме.