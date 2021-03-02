Бюджет Самарской области увеличили на 4,5 млрд рублей

Во вторник, 2 марта, состоялось 63 заседание Самарской губернской думы. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров совместно с парламентариями региона, депутатами Государственной думы и представителями контрольно-надзорных органов рассмотрели ряд вопросов, главный из которых — внесение изменений в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с законопроектом, который внесло областное правительство в думу, в бюджете региона предлагалось учесть безвозмездные поступления из федеральной казны на сумму более 4,5 млрд рублей. Средства будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, оснащение объектов спортивной инфраструктуры, поддержку товаропроизводителей. Таким образом, бюджет Самарской области только укрепит социальную направленность.

"70% регионального бюджета мы направили на социальную сферу, — отметил Дмитрий Азаров. — Это несмотря на те вызовы, с которыми сталкивается сегодня наш регион, другие регионы РФ, да и весь мир, которые влияют на экономику и на доходную часть бюджета. Это тот задел, который позволяет планомерно двигаться дальше, решая задачи опережающего развития региона, реализации стратегии лидерства Самарской области, сформированной на основе предложений и инициатив жителей".

Глава региона сообщил, что при подготовке поправок учтены предложения, поступившие от депутатского корпуса, а также поблагодарил депутатов Госдумы, которые на федеральном уровне помогают отстаивать интересы региона.

"По мере того как мы будем добиваться увеличения доходной части бюджета, в том числе безвозмездных поступлений из федерального бюджета, мы будем концентрировать свою работу на том, чтобы эти поправки совместно реализовывать", — подчеркнул губернатор.

При этом Дмитрий Азаров напомнил, что действенным способом решения проблем граждан для депутатов может стать не только внесение поправок о перераспределении бюджетных средств на конкретные цели, но и помощь гражданам при участии в программах поддержки общественных инициатив, таких, как губернаторский проект "СОдействие". Программа — простой и реально работающий механизм, который помогает жителям Самарской области оперативно решить волнующие их вопросы в самых разных сферах — от благоустройства двора до поддержки проектов в сфере культуры.

"Ранее предусмотрены свыше 250 миллионов на поддержку общественных инициатив. А значит, вы имеете возможность организовать граждан, получить эти средства гранта и решить те задачи, которые ставят перед вами избиратели, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — Помогите им разобраться с этой грантовой поддержкой, подготовить документы. Вы знаете, что на средства грантов по поддержке общественных инициатив благоустроенно огромное количество общественных пространств, создано музеев. Я буду только рад, если каждый депутат поможет жителям своего округа использовать эти существующие механизмы".

Глава региона также отметил, что законопроект предполагает средства на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

"Здесь мы также получаем серьезную поддержку сразу по нескольким направлениям. Учитываем в бюджете дополнительные средства на ремонт дорог по нацпроекту, на развитие интеллектуальных транспортных систем", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В кризисном 2020 году регион сумел добиться дополнительного финансирования ключевых инфраструктурных объектов. За счет этого было высвобождено порядка 3 млрд руб. из средств дорожного фонда. Сегодня законопроектом было предложено большую часть этих средств, 2,7 млрд руб., перераспределить на ремонт улично-дорожной сети в муниципалитетах — в дополнение к 2 млрд, которые уже были учтены в бюджете ранее.

"Мы делаем все, чтобы поддержать муниципалитеты, чтобы дать им возможность существенно улучшить качество дорог и опережающими темпами справляться с задачами нацпроекта, — отметил губернатор. — Другое дело — содержание дорог. Сегодня фактически муниципалитеты ничего не тратят на реконструкцию, на капремонт дорог, но содержать в надлежащем состоянии обязаны. Коллеги, помогайте им, контролируйте, как эта работа в муниципальных образованиях на ваших территориях организована".

Напомним, что это не единственные средства, которые были выделены региону в последние дни на дорожное строительство: на днях правительство РФ дополнительно направило более 4,5 млрд руб. на дорожное строительство и ремонт дорог. Принципиальная договоренность о выделении денег была достигнута на встрече главы региона с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

Дмитрий Азаров напомнил депутатскому корпусу, что большая работа проведена в регионе по снижению государственного долга, что было отмечено на федеральном уровне: на 1 января 2017 года госдолг Самарской области составлял 67,4 млрд рублей. Системная работа по снижению задолженности принесла существенные результаты: на 1 января 2021 г. государственный долг снизился до 47,4 млрд руб., то есть на 20 миллиардов. В 2020 г. регион отказался от привлечения банковских кредитов на сумму более 8 млрд рублей.

"Мы создали с вами задел, который позволит нам уверенно смотреть в будущее. Он обеспечивает нам самое внимательное отношение к нашим предложениям со стороны правительства РФ, поскольку мы один из лучших результатов в стране показываем, а в абсолютных значениях, наверно, лучший. И за счет этого созданного резерва можем увеличивать расходы в последующие годы, что также в бюджете найдет отражение, — подчеркнул губернатор. — Несмотря на все беспрецедентные сложности, сегодня наш бюджет, безусловно, является бюджетом развития. И это очень важно. Даже в этих условиях принимаем дополнительные решения по социальным гарантиям, поддержке людей, реализации важнейших инфраструктурных проектов".

"Рассчитываю, что наша совместная, слаженная командная работа будет приводить к тому, что и в дальнейшем мы будем получать поддержку и опережающими темпами создавать комфортные условия для проживания граждан в Самарской области, повышения уровня благосостояния, развития нашего региона", - добавил Дмитрий Азаров.

Депутаты большинством голосов поддержали поправки в областной бюджет. 3.2021 г.