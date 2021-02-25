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Законотворчество Власть и политика

Доходы областного бюджета на 2021 год вырастут на 2 млрд рублей

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В бюджете Самарской области на ближайшие три года предлагается учесть дополнительные целевые безвозмездные поступления в размере 2 млрд руб. – на 2021 г., 1,58 млрд – на 2022 г. и 980 млн – на 2023. С соответствующим законопроектом о внесении поправок в главный финансовый документ региона в губдуму вышел губернатор Дмитрий Азаров.

Согласно пояснительной записке к документу, планируется в 2021 г. выделить дополнительно 901,2 млн руб. на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. Кроме того, по 600 млн руб. в 2021 и 2023 гг. и 1,2 млрд руб. предусматривается обеспечение дорожной деятельности в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также дополнительные средства будут направлены на внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением ПДД: 300 млн руб. — в 2021 г., по 380 млн руб. — в 2022 и 2023 годах.

Помимо этого 129,3 млн руб. в бюджете планируется предусмотреть на выплаты компенсаций части затрат на закупку производственной пшеницы производителям муки, а также на реализацию продукции предприятиям хлебопекарной промышленности. Еще 38,6 млн руб. в 2021 г. власти хотят потратить на покупку лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, проходящих лечение амбулаторно, а 40 млн руб. в 2021 г. будет направлено на оснащение технологическим оборудованием спортивных объектов.

В связи с внесенными изменениями доходы бюджета Самарской области на 2021 г. составят 197,7 млрд руб., расходы — 220,4 млрд руб., дефицит — 22,7 млрд руб., или 7,8%.

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