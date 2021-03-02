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Энергетика ТЭК

Суд отказал "Т Плюс" в требованиях к Земскому банку и сызранским компаниям

СЫЗРАНЬ. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Т Плюс" не смог оспорить отказ самарского арбитража в привлечении к субсидиарной ответственности 11 компаний и физлиц по делу о банкротстве сызранского МУП "ЖЭС". 11-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, таким образом вступившее в силу.

11-й арбитраж оставил в силе решение первой инстанции 11-й арбитраж оставил в силе решение первой инстанции
Фото: yandex.ru

ПАО "Т Плюс" пыталось возложить ответственность по долгам МУПа на ООО "Энергетик", ООО "УК Центр", ООО "Земский Банк", ООО "Сызраньводоканал" и ряд других лиц "в размере совокупного размера требований кредиторов".

Однако теплоэнергетическая компания не смогла доказать аффилированность этих лиц МУП "ЖЭС". В итоге в октябре 2020 г. Арбитражный суд Самарской области отказал в удовлетворении требований "Т Плюс, а в феврале отказала и апелляционная инстанция.

Напомним, в мае 2020 г. "Т Плюс" пытался добиться через арбитражный суд ареста на средства и имущество, принадлежащие в том числе Земскому банку и ряду других организаций на сумму более 844 млн рублей. Сызранский банк немедленно оспорил это определение, как незаконное и необоснованное.

Апелляционный арбитражный суд тогда же приостановил действие обеспечительных мер в отношении банка, а уже в июле 2020 г. решение самарского арбитража об обеспечительных мерах было признано незаконным и отменено. 12 ноября арбитражный суд Поволжского округа оставил без изменений постановление апелляционной инстанции.

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