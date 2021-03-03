4 марта пройдет открытый вебинар от StartupSamara "Как стартапу искать инвесторов, менторов и партнеров?"

Региональный центр инноваций StartupSamara проведет бесплатный вебинар для технологических предпринимателей, которые только планируют привлечь свои первые инвестиции. 4 марта в 19-00 в прямом эфире пройдет разговор с руководителем скаутинга ФРИИ Михаилом Шатровым, модератором которого выступит инвестиционный менеджер венчурного фонда YellowRockets.vc Мария Лапазина.

На вебинаре расскажут, где и как фонды ищут стартапы для инвестиций, как устроен скаутинг и что инвесторы ожидают от проектов. После вебинара у участников останутся дополнительные материалы по выстраиванию отношений с инвесторами. Темы, которые будут обсуждать на вебинаре:

Инвестиционные стадии, критерии и задачи каждой из них. Как понять, что вы готовы идти за инвестициями?

Как устроен скаутинг в фондах?

Как сделать качественный питч и заинтересовать инвестора?

Как составить Onepager?

Инструменты инвестирования: какой выбрать для вашей стадии?

Как привлечь внимание инвестора, какие метрики главные?

"А вы точно инвестор"? Как понять, что с инвестором или фондом не стоит связываться?

Спикером выступит руководитель скаутинга Фонда развития интернет-инициатив Михаил Шатров, который является бывшим операционным директором pnix.com и бывшим региональным представителем ФРИИ в Перми и Уфе. В 2016 году он проходил стажировку в США, в г. Боулдер, штат Колорадо. Также Михаил Шатров работал со стартап-акселератором Techstars и был организатором Think BIG! Startup Weekend Boulder, руководил региональным развитием во ФРИИ: работа с партнерами и координация региональных представителей. Сейчас во ФРИИ он отвечает за маркетинг и поиск новых компаний для инвестиций.

Начинающие стартапы смогут пользоваться семинаром как гайдом. Спикеры дадут список вопросов, на которые стартапу надо ответить, прежде чем идти за инвестициями. Участники обсудят базовые метрики, на которые в первую очередь обращают внимание инвесторы.

Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.