Дмитрий Азаров и Владимир Шаманов обсудили коллаборацию вузов и предприятий ОПК

В среду, 3 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с депутатом Государственной думы РФ, председателем комитета по обороне Владимиром Шамановым. Обсуждалось взаимодействие вузов региона с предприятиями промышленного и военно-промышленного комплекса, а также военно-патриотическое воспитание молодежи.

Дмитрий Азаров поблагодарил Владимира Шаманова за последовательную защиту интересов Самарской области на федеральном уровне, а также за системную работу с промышленными компаниями и общественными объединениями региона.

"Колоссальную помощь ощущаю во всех начинаниях, идеях, проектах, которые мы на федеральном уровне сегодня заявляем, — обратился глава региона к депутату. — Вы активно поддерживаете наши предприятия промышленного, оборонно-промышленного комплекса. Сегодня мы можем фиксировать и результат. Несмотря на сложности 2020 года, все предприятия оборонно-промышленного комплекса очень достойно подошли к исполнению заказов, не потеряли темп, даже приросли перспективными заказами. Знаю, что в этом есть ваш вклад, хочу вас за это поблагодарить".

Владимир Шаманов отметил, что самарские предприятия успешно развиваются, в том числе за счет освоения новых направлений и взаимодействию с молодыми учеными и вузами. К примеру, Самарский электромеханический завод, который в последние годы в четыре раза увеличил объемы поставок по гособоронзаказу, совместно со специалистами СамГМУ реализует перспективный грантовый проект.

Новые заказы, связанные с вопросами развития военно-транспортной и дальней авиации, может получить и ПАО "Кузнецов".

Активно сотрудничает с предприятиями и СамГТУ: сейчас вуз одновременно работает над восемью задачами, которые так или иначе связаны с гособоронзаказом. "Мы наметили и новые рубежи, — заметил Владимир Шаманов. — Ректор вуза Дмитрий Быков и его единомышленники на правильном пути".

Дмитрий Азаров и Владимир Шаманов также обсудили работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Депутат рассказал о ходе подготовки к проведению в Борском районе губернии героико-патриотического проекта "Вахта Героев". Планируется, что в рамках проекта в конце лета в Самарскую область приедут порядка сорока Героев Советского Союза и Героев России, чтобы пообщаться с юными жителями региона.