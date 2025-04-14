В Тольятти подрядчик получил аванс за капремонт, но за пять лет не смог начать работы

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за хищения во время капремонта. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По контракту 2020 г. подрядчик получил от Фонда капремонта аванс 300 тыс. рублей. Требовалось отремонтировать крышу дома на ул. Орджоникидзе, 10. Однако прокурорская проверка обнаружила, что к 2 апреля 2025 г. работы еще не начались.
В результате возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы