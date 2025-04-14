Директор речного порта в Самаре отправится под суд за сдачу в металлолом 30 единиц техники

В отношении бывшего генерального директора АО "Порт Самара" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.
По версии следствия, подозреваемый в 2023 г. дал незаконное указание подчиненным без проведения оценки технического состояния сдать судно, отработавшее свой ресурс, как металлолом, что повлекло причинение АО "Порт Самара" крупного ущерба.
Ранее в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по сдаче на металлолом 30 единиц портовой техники (грейферов), что причинило ущерб в размере более 28 млн рублей.
По уголовным делам выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы