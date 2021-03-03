Дмитрий Азаров и Константин Титов обсудили перспективы развития туризма

В среду, 3 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с почетным гражданином региона, заместителем председателя областной Общественной палаты Константином Титовым. Обсуждались инициативы Общественной палаты и Клуба почетных граждан в сфере туризма и культуры.

Дмитрий Азаров поблагодарил Константина Титова за активную работу в ключевых общественных организациях, на мнение которых областное правительство опирается при принятии решений по наиболее значимым вопросам.

Константин Титов отметил, что в своей работе Общественная палата уделяет большое внимание контролю за реализацией национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным.

"Нацпроект "Здравоохранение" ставит задачи в том числе по развитию медицинского туризма, — отметил Константин Титов. — В этом направлении в регионе многое делается, но мы от Общественной палаты предлагаем выйти на новый уровень, создав многофункциональный центр медицинского туризма. Я предварительно обсуждал этот вопрос с министром здравоохранения, с министром экономического развития и руководством департамента туризма, они поддержали идею, мы начали совместно ее прорабатывать".

Зампредседателя Общественной палаты рассказал, что идея предполагает создание в областной столице своего рода гостиницы для тех, кто приезжает сюда на лечение. В такой гостинице необходимы номера со специально оборудованным коечным фондом, кабинеты предварительного медицинского осмотра, процедурные кабинеты для сдачи медицинских анализов, административные помещения.

Предполагается, что в центре смогут останавливаться иногородние и иностранные граждане, которые приезжают на лечение в регион, либо родственники тех, кто получает медпомощь в больницах области. Один из вариантов размещения — на базе недостроенной гостиницы недалеко от Онкоцентра. По мнению Константина Титова, это решило бы сразу две задачи: создания инфраструктуры для развития медицинского туризма и продолжения работы региона по избавлению от долгостроев.

Дмитрий Азаров отметил, что развитие медицинского туризма — одна из стратегических задач, стоящих перед региональной туристической сферой. Он отметил, что идея интересная, и ее реализация была бы наиболее эффективной при условии привлечении бизнеса.

"Реализовать проект было бы возможно на принципах государственно-частного партнерства, чтобы он был максимально эффективным", — подчеркнул глава региона. Необходимо провести переговоры с собственником, найти инвестора, готового вложиться в проект, так как он требует существенных затрат.

Константин Титов заверил, что Общественная палата готова и дальше проводить эту работу.

В развитии туризма заинтересован и Клуб почетных граждан. В том числе — в создании паломнического туристического кластера в Ташле.

"От Клуба почетных граждан прошу: проект по Ташле надо сделать. Это станет настоящим историческим памятником, туристически привлекательным местом", — обратился Константин Титов к губернатору.

Дмитрий Азаров рассказал, что как раз завтра проведет заседание попечительского совета, на котором обсудят реализацию проекта.

"Абсолютное большинство работ по Ташле, по восстановлению храма в селе Мусорка, выполнены на частные средства. Мы продолжим работать с бизнесом, чтобы он оказывал поддержку проекту", — отметил глава региона.

Константин Титов напомнил, что у Дмитрия Азарова уже есть опыт развития территорий, которые в дальнейшем стали настоящими центрами притяжения паломников и туристов со всей страны. Когда Константин Титов был губернатором, а Дмитрий Азаров — руководителем газовой компании, они совместно реализовывали проект по подведению коммуникаций к строящемуся Свято-Богородичному Казанскому мужскому монастырю в селе Винновка Ставропольского района.

"Вы тогда пошли навстречу, и мы смогли быстро сделать газопровод к монастырю в Винновке. Это дало качественный толчок для развития всей территории", — отметил Константин Титов.