16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Педагогам дошкольного образования в Самарской области прибавят зарплату На областном родительском собрании обсудили школьное питание Минобр РФ не смог вернуть 170 млн руб. за разработку Самарского университета Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ ТГУ планирует строительство кампусов на 13,5 млрд рублей

Образование Общество

Педагогам дошкольного образования в Самарской области прибавят зарплату

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В правительстве Самарской области предложили увеличить ежемесячную денежную выплату педагогам образовательных учреждений дошкольного образования. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона.

В госпрограмму Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2015–2024 гг. внесен ряд изменений. В частности, предлагается увеличить ежемесячную денежную выплату педагогам дошкольного образования.

В финансово-экономическом обосновании указано, что выплата увеличится на 1300 рублей — с 3700 до 5000 рублей.

На данные мероприятия предполагается направить 328,4 млн рублей из областного бюджета.

"По итогам осуществления выплаты среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций составит 32 939 рублей или 98,26% от среднемесячной заработной платы работников в сфере общего образования", — отмечается в документе.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

Проект "Горячий характер Безымянки" в школах Самары

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

1 сентября 2020 года — единый день открытия новых региональных центров для одаренных детей в России

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4