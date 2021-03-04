Педагогам дошкольного образования в Самарской области прибавят зарплату

В правительстве Самарской области предложили увеличить ежемесячную денежную выплату педагогам образовательных учреждений дошкольного образования. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте правительства региона.

В госпрограмму Самарской области "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области на 2015–2024 гг. внесен ряд изменений. В частности, предлагается увеличить ежемесячную денежную выплату педагогам дошкольного образования.

В финансово-экономическом обосновании указано, что выплата увеличится на 1300 рублей — с 3700 до 5000 рублей.

На данные мероприятия предполагается направить 328,4 млн рублей из областного бюджета.

"По итогам осуществления выплаты среднемесячная заработная плата педагогических работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций составит 32 939 рублей или 98,26% от среднемесячной заработной платы работников в сфере общего образования", — отмечается в документе.