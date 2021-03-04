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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил завершить строительство купелей и источника в Ташле

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Ставропольском районе и Тольятти. Здесь глава региона провел выездное совещание по созданию паломническо-туристического центра в Ташле.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Ранее глава региона и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проверили, какие работы уже выполнены на территории храма в честь Святой Троицы и источника во имя иконы Божией Матери "Избавительница от бед".

"Комплекс в Ташле - это признанный центр паломничества православных христиан из разных регионов нашей страны и из-за рубежа. Важна и его туристическая привлекательность для нашего региона. В связи с этим нам надо постараться проводить работы таким образом, чтобы не сдерживать поток паломников и туристов, по возможности создавать условия, чтобы людей сюда приезжало как можно больше, и при этом не нарушать заведенный здесь порядок", - отметил губернатор.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий поблагодарил Дмитрия Азарова за внимание к комплексу, отметив, что "объект важен и значим для нашего национального религиозного самосознания".

Подробно о том, какие именно работы проведены в 2020 году, доложил министр строительства Евгений Чудаев. Он рассказал, что большая часть работ проведена по обновлению купелей и источника. Так, в здании источника выполнены демонтажные работы, установлены новый сруб и мраморная чаша, смонтированы временная кровля, окна и двери, выполнена разводка сетей водоснабжения и водоотведения. Под здание купелей создан свайный фундамент, выполнена кладка кирпичного цоколя, смонтированы ванны купелей, а также проложили необходимые коммуникации.

В планах на этот год - расчистить русло реки Ташлы и рассмотреть возможность обустройства зоны для купания, продолжить реставрацию храма в селе Мусорке, спроектировать обводную дорогу около монастыря в Ташле. Параллельно идет разработка концепции позиционирования комплекса на российском уровне, чтобы упрочить его позиции в перечне наиболее значимых объектов паломничества.

Глава региона подчеркнул, что крайне важно в этом году завершить строительство зданий купелей и источника, благоустроить прилегающую территорию. Такую задачу он поставил перед министерством строительства.

Дмитрий Азаров также отметил, что необходимо утвердить попечительский совет по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле, чтобы установить всесторонний контроль за сроками и качеством работ.

Войти в состав попечительского совета изъявили желание руководители крупных предприятий, депутаты и общественные деятели. По поручению губернатора окончательно состав будет сформирован и утвержден в десятидневный срок.

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