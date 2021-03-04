16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарское отделение Сбербанка возглавил Сергей Тютин Леушкин не смог уйти от ответственности за банкротство "Ак Банка" Земский банк возглавил Максим Симонов В Самарской области почти на 20% снизился объем выдачи потребкредитов Супруга Алексея Титова не хочет вместе с ним гасить долги перед банком "Солидарность"

Банки Финансы

Банк "Открытие" провел опрос к 8 марта о роли женщины в обществе

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 28
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Женщинам Приволжского федерального округа, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, достаточно зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом почти половина мужчин (45%) считает, что женщинам вообще лучше не работать. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие" к Международному женскому дню 8 марта.

64% мужчин ПФО считают, что главная роль женщины — мать и хранительница очага. При этом среди женщин лишь 44% считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. 49% представительниц прекрасного пола ПФО полагают, что женщина сама вправе решать, какая роль в обществе для нее будет главной. Опрос проведен банком "Открытие" 26 февраля — 2 марта по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

В свою очередь, лишь 19% мужчин округа оставляют за женщиной безусловное право выбора своей роли в обществе. 2% женщин и 7% мужчин ПФО заявили, что женщина прежде всего должна быть другом и партнером. 7% мужчин и 2% женщин — женой и любовницей. Только по 1% женщин и мужчин Приволжья считают главной ролью женщины профессиональную реализацию.

Более половины женщин округа (53%) и 48% представителей сильного пола полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 42% женщин и 39% мужчин согласны с тем, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов в финансовом вопросе в ПФО признают только 4% женщин и 8% мужчин. Лишь 1% женщин и 5% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения.

Доля мужчин округа (48%), которые считают, что женщине лучше не работать, вдвое больше превышает долю женщин (18%), придерживающихся такой точки зрения. Взгляды полов на мотивы работы женщин расходятся. 48% женщин и 34% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости, 34% представительниц прекрасного пола и 21% сильной половины округа — для самовыражения женщины. При этом 33% мужчин и лишь 15% женщин полагают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. 3% женщин и 12% мужчин заявили, что женщина должна заниматься исключительно семьей и воспитанием детей.

Более двух третей всех опрошенных мужчин (70%) и женщин (71%), считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. Примерно половина из них согласны с тем, что делать это она может с позволения мужчины, другая половина назвала возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.

Большинство респондентов по всей России (60-62%), независимо от пола, считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Хотя мужчины в целом оценили порог доходов для финансовой независимости женщин ниже, чем сами представительницы прекрасного пола.

Среди женщин ПФО достаточным уровнем своей финансовой независимости доходы 20-40 тысяч рублей назвали 17%, 40-60 тысяч рублей — 23%, 60-80 тысяч — 21%, 80-100 тысяч — 19%, 100–200 тысяч — 13%, от 200 тысяч рублей и выше — 7%.

Среди мужчин округа достаточным уровнем финансовой независимости женщин доходы 20-40 тысяч рублей назвали 21%, 40-60 тысяч рублей — 28%, 60-80 тысяч — 10%, 80-100 тысяч — 19%, 100–200 тысяч — 15%, от 200 тысяч рублей и выше — 6%.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4