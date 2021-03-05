Банк "Открытие": чем крупнее бизнес, тем реже им управляют и владеют женщины

Банк "Открытие" провел исследование бизнеса своих клиентов — предпринимателей, чтобы выяснить, как часто им владеют или руководят женщины, и в каких сферах они работают. Анализ основан на данных о более чем 206 тыс. клиентов.
По данным исследования, 33% клиентов банка из сегмента МСБ с годовой выручкой до 20 млн рублей — это бизнес, которым владеют или управляют женщины. С ростом годовой выручки эта доля неизменно снижается: если в сегменте 20-50 млн рублей их 28%, то среди клиентов с выручкой более 1,5 млрд рублей — лишь 12%.
Общая доля женщин — предпринимателей и руководителей бизнеса среди клиентов сегмента МСБ банка "Открытие" составляет 31%.
Распределение по выручке компании Доля женщин-ИП и компаний, где женщина — директор или гендиректор, февраль 2021:
0-20 млн руб. 33%
20-50 млн руб. 28%
50-100 млн руб. 25%
100-400 млн руб. 21%
400-800 млн руб. 16%
800-1500 млн руб. 14%
1500-3000 млн руб. 12%
Всего: 31%
Чаще всего "женские" компании работают в следующих сферах: торговля одеждой (8%), торговля продуктами (5,9%), аренда недвижимости (5,3%), грузоперевозки (4,6%), бухгалтерия и юридические услуги (4,2%). И только 3,9% "женского" бизнеса — это парикмахерские и салоны красоты, а на кафе и рестораны приходится лишь 2,9%.
Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие":
"Около трети компаний наших клиентов из сегмента МСБ владеют или управляют женщины. Это близко к показателям рынка. При этом женщины составляют 54% трудоспособного населения России и, очевидно, чаще они выбирают работу по найму, чем свое дело.
Для вовлечения женщин в экономику и предпринимательство создаются специальные программы, и во многих из них участвует наш банк. В частности, "Мама — предприниматель", международный конкурс APEC BEST AWARD, Индекс развития женского предпринимательства WBI.
И мы видим результаты — в последние годы ситуация меняется, и доля женщин в сегменте МСБ растет. Последнее исследование (7-я волна) Индекса развития женского предпринимательства показывает, что 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело, несмотря на последствия пандемии. Более половины отмечают, что восстановили утраченные позиции, а еще 10% во время пандемии получили возможности для создания нового направления развития бизнеса".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.