Банк "Открытие": чем крупнее бизнес, тем реже им управляют и владеют женщины

Банк "Открытие" провел исследование бизнеса своих клиентов — предпринимателей, чтобы выяснить, как часто им владеют или руководят женщины, и в каких сферах они работают. Анализ основан на данных о более чем 206 тыс. клиентов.

По данным исследования, 33% клиентов банка из сегмента МСБ с годовой выручкой до 20 млн рублей — это бизнес, которым владеют или управляют женщины. С ростом годовой выручки эта доля неизменно снижается: если в сегменте 20-50 млн рублей их 28%, то среди клиентов с выручкой более 1,5 млрд рублей — лишь 12%.

Общая доля женщин — предпринимателей и руководителей бизнеса среди клиентов сегмента МСБ банка "Открытие" составляет 31%.

Распределение по выручке компании Доля женщин-ИП и компаний, где женщина — директор или гендиректор, февраль 2021:

0-20 млн руб. 33%

20-50 млн руб. 28%

50-100 млн руб. 25%

100-400 млн руб. 21%

400-800 млн руб. 16%

800-1500 млн руб. 14%

1500-3000 млн руб. 12%

Всего: 31%

Чаще всего "женские" компании работают в следующих сферах: торговля одеждой (8%), торговля продуктами (5,9%), аренда недвижимости (5,3%), грузоперевозки (4,6%), бухгалтерия и юридические услуги (4,2%). И только 3,9% "женского" бизнеса — это парикмахерские и салоны красоты, а на кафе и рестораны приходится лишь 2,9%.

Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления банка "Открытие":

"Около трети компаний наших клиентов из сегмента МСБ владеют или управляют женщины. Это близко к показателям рынка. При этом женщины составляют 54% трудоспособного населения России и, очевидно, чаще они выбирают работу по найму, чем свое дело.

Для вовлечения женщин в экономику и предпринимательство создаются специальные программы, и во многих из них участвует наш банк. В частности, "Мама — предприниматель", международный конкурс APEC BEST AWARD, Индекс развития женского предпринимательства WBI.

И мы видим результаты — в последние годы ситуация меняется, и доля женщин в сегменте МСБ растет. Последнее исследование (7-я волна) Индекса развития женского предпринимательства показывает, что 93% женщин планируют и дальше развивать свое дело, несмотря на последствия пандемии. Более половины отмечают, что восстановили утраченные позиции, а еще 10% во время пандемии получили возможности для создания нового направления развития бизнеса".