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Преступления Происшествия

В Тольятти учитель подпал под уголовное дело за жестокое обращение с детьми

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в отношении учителя начальных классов возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением с ними (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Факты были выявлены прокурорской проверкой. Были установлены пострадавшие учащиеся.

При этом сообщается, что ранее в отношении педагога уже осуществлялось уголовное преследование за совершение преступления, связанного с жестоким обращением с несовершеннолетними.

Кроме того, при трудоустройстве на должность учителя начальных классов в 2019 г. подозреваемый предъявил заведомо подложную справку об отсутствии судимости. По этому факту возбуждено еще одно уголовное дело.

Также проверкой было установлено, что в 2019 г. во время работы в образовательном учреждении учитель неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

"Поскольку, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, учитель не имел права осуществлять педагогическую деятельность, прокуратурой района директору школы внесено представление, во исполнение которого учитель уволен в связи с наличием ограничений на занятие трудовой деятельностью", - отмечается в сообщении прокуратуры.

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