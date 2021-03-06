"Jazz-весна в Самаре" завершилась под крики "браво"

В среду, 3 марта, в Самаре прошел третий день Международного фестиваля "Jazz-весна - 2021". Его мероприятия, как и в первые два дня, проходили на разных площадках города.

Днем знаменитый саксофонист Сергей Головня провел мастер-класс в Самарском Государственном институте культуры.

Вечерняя программа джазового праздника в Самарской филармонии включала концерт "Let it bebop" финалистки шоу "Большой джаз" Карины Кожевниковой. В своей новой программе она обратилась к стилю, возникшему в 40-е годы и положившему основу современного джаза.

Сложнейшие импровизации, характерные для бибопа, являются сильной стороной таланта Карины. В скэте она продемонстрировала высокий уровень музыкального мышления и виртуозную фразировку.

В своем интервью перед выступлением Карина Кожевникова отметила: "Для меня большое счастье участвовать в фестивале "Jazz-весна в Самаре". Я очень рада, что столько зрителей пришли на концерт в Самарскую филармонию. Наша сегодняшняя программа посвящена стилю бибоп. Этот стиль ассимилировался со многими направлениями джаза. Мне трудно провести градации между аутентичным бибопом и современным. Это достаточно сложная музыка, но она мелодична, основана на гармонии, благозвучии. Это не жесткий диссонирующий модерн, а подвижная энергичная музыка. Это драйв чистой воды!".

Вместе с Кариной в Самарской филармонии выступили ее постоянные партнеры — известные российские музыканты: контрабасист Андрей Дудченко, пианист Лев Кушнир и барабанщик Евгений Рябой.

Лев Кушнир — один из ведущих пианистов России, участник международных и российских джазовых фестивалей. Его музыкальный стиль сформировался благодаря глубокому пониманию гармонии и свинга и блестящему таланту импровизатора. Кульминацией фестиваля в филармонии стал Джем-сейшн — своеобразный музыкальный "баттл", в котором музыканты импровизировали вместе. В джеме участвовали художественный руководитель фестиваля, народный артист РФ Даниил Крамер, Карина Кожевникова и трио Льва Кушнира, Сергей Головня, Надя Кузнецова.

Маэстро Даниил Крамер закрывал фестиваль под крики "браво" такими словами: "Ну что ж, вот так мы закончили в этот раз наш фестиваль. Через два года мы здесь обязательно увидимся. Раньше тоже увидимся, но не на джазовом фестивале. И, если фестиваль вам понравился, — приходите еще!".

После концерта в филармонии музыканты устроили Джем-сейшн в новой локации — "Рут Гриль Самара".