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Музыка Культура

Научный сотрудник Эрмитажа прочитает лекцию в Филармонии

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 марта, в 18:30 в Самарской филармонии пройдет концерт "Галантные празднества" из цикла "Диалоги об искусстве". С лекцией выступит научный сотрудник Государственного Эрмитажа Виктория Снеговская.

В филармонии совместно с Санкт-Петербургской филармонией и Эрмитажем продолжается культурно-просветительский цикл "Диалоги об искусстве", в котором концертные программы сопровождаются комментариями сотрудников Эрмитажа и показом на экране произведений из коллекции музея.

Третий вечер абонемента — погружение в атмосферу "Галантных празднеств", основателем этого жанра во Франции стал Антуан Ватто. Во втором отделении речь пойдет о живописи Эжена Делакруа.

В музыкальной программе — увертюра к опере "Свадьба Фигаро" и Симфония № 35 ("Хаффнеровская") ре мажор Моцарта, Сен-Санс. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром соль минор. Исполнители — академический симфонический оркестр Самарской филармонии, дирижер — главный дирижер Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга Максим Алексеев.Солист — лауреат международных конкурсов Павел Назаров (фортепиано). Концерт ведет лектор-музыковед Ирина Цыганова.

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