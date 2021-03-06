Юлия Маркова и Валерий Макаров выступят с "ВолгаFolk band"

В среду, 10 марта, в 18.30 Самарская филармония приглашает на концерт "Солнце Весны" (12+) из цикла "Музыка для души".
Ансамбль народных инструментов "ВолгаFolk band" под руководством Дмитрия Буцыкова и солисты — лауреат Международного конкурса Юлия Маркова (меццо-сопрано) и обладатель Гран-при Международного конкурса юных вокалистов Е.Образцовой Валерий Макаров (тенор) исполнят программу, в которой прозвучат неаполитанские, испанские, русские народные песни и романсы. Концерт ведет лектор-музыковед Людмила Коваленко.