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Музыка Культура

Юлия Маркова и Валерий Макаров выступят с "ВолгаFolk band"

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 марта, в 18.30 Самарская филармония приглашает на концерт "Солнце Весны" (12+) из цикла "Музыка для души".

Ансамбль народных инструментов "ВолгаFolk band" под руководством Дмитрия Буцыкова и солисты — лауреат Международного конкурса Юлия Маркова (меццо-сопрано) и обладатель Гран-при Международного конкурса юных вокалистов Е.Образцовой Валерий Макаров (тенор) исполнят программу, в которой прозвучат неаполитанские, испанские, русские народные песни и романсы. Концерт ведет лектор-музыковед Людмила Коваленко.

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