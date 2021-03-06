Макар Коновалов на правах аренды перешел в БК "Самара" из ЦСКА

Макар Коновалов проведет концовку сезона в самарском клубе. Защитник перешел в "Самару" из ЦСКА на правах аренды, передает пресс-служба баскетбольного клуба.
"Месяц назад он набрал в матче против "Самары" в "МТЛ Арене" 20 очков — а теперь вместе с нашей командой отправляется в поход за медалями Суперлиги-1", — отметили в БК "Самара.
Макар Коновалов отметил, что согласился на переход в самарский клуб без раздумий.
"БК "Самара" предложила мне переход на правах аренды до конца сезона, и я без раздумий согласился, поскольку мы с ЦСКА-2 уже, к сожалению, потеряли шансы на выход в плей-офф. Я очень рад присоединиться к "Самаре", одной из лучших команд Суперлиги-1, которая всегда ставит перед собой только самые высокие цели. Для меня это новый вызов: попробовать себя в амбициозной и опытной команде, которая считается фаворитом на победу в чемпионате. Надеюсь, я смогу усилить ее состав и принести "Самаре" пользу", — отметил защитник.
Макар Коновалов — защитник 2000 года рождения, рост 189 см. С 2016 г. выступал за команды системы ЦСКА, чемпион ДЮБЛ (2017), чемпион Единой молодежной лиги ВТБ (2018). В составе сборной России принимал участие в чемпионате Европы U18 (2018) и чемпионате мира U19 (2019). В сезоне-2020/2021 в составе ЦСКА-2 принял участие в 23 матчах Суперлиги-1 и Кубка России, в среднем набирая 11,3 очка и делая 4,8 передачи.
С марта 2021 г. — в БК "Самара".