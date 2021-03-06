16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Макар Коновалов на правах аренды перешел в БК "Самара" из ЦСКА Баскетбольная "Самара" обыграла "Темп-СУМЗ-УГМК" - 79:74 Форвард Виталий Лютыч покидает БК "Самара" Баскетболисты "Самары" обыграли "Уралмаш" со счетом 75:72 Баскетбольная "Самара" стала бронзовым призером Кубка России

Баскетбол Спорт

Макар Коновалов на правах аренды перешел в БК "Самара" из ЦСКА

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Макар Коновалов проведет концовку сезона в самарском клубе. Защитник перешел в "Самару" из ЦСКА на правах аренды, передает пресс-служба баскетбольного клуба.

"Месяц назад он набрал в матче против "Самары" в "МТЛ Арене" 20 очков — а теперь вместе с нашей командой отправляется в поход за медалями Суперлиги-1", — отметили в БК "Самара.

Макар Коновалов отметил, что согласился на переход в самарский клуб без раздумий.

"БК "Самара" предложила мне переход на правах аренды до конца сезона, и я без раздумий согласился, поскольку мы с ЦСКА-2 уже, к сожалению, потеряли шансы на выход в плей-офф. Я очень рад присоединиться к "Самаре", одной из лучших команд Суперлиги-1, которая всегда ставит перед собой только самые высокие цели. Для меня это новый вызов: попробовать себя в амбициозной и опытной команде, которая считается фаворитом на победу в чемпионате. Надеюсь, я смогу усилить ее состав и принести "Самаре" пользу", — отметил защитник.

Макар Коновалов — защитник 2000 года рождения, рост 189 см. С 2016 г. выступал за команды системы ЦСКА, чемпион ДЮБЛ (2017), чемпион Единой молодежной лиги ВТБ (2018). В составе сборной России принимал участие в чемпионате Европы U18 (2018) и чемпионате мира U19 (2019). В сезоне-2020/2021 в составе ЦСКА-2 принял участие в 23 матчах Суперлиги-1 и Кубка России, в среднем набирая 11,3 очка и делая 4,8 передачи.

С марта 2021 г. — в БК "Самара".

Гид потребителя

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4