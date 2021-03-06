Макар Коновалов на правах аренды перешел в БК "Самара" из ЦСКА

Макар Коновалов проведет концовку сезона в самарском клубе. Защитник перешел в "Самару" из ЦСКА на правах аренды, передает пресс-служба баскетбольного клуба.

"Месяц назад он набрал в матче против "Самары" в "МТЛ Арене" 20 очков — а теперь вместе с нашей командой отправляется в поход за медалями Суперлиги-1", — отметили в БК "Самара.

Макар Коновалов отметил, что согласился на переход в самарский клуб без раздумий.

"БК "Самара" предложила мне переход на правах аренды до конца сезона, и я без раздумий согласился, поскольку мы с ЦСКА-2 уже, к сожалению, потеряли шансы на выход в плей-офф. Я очень рад присоединиться к "Самаре", одной из лучших команд Суперлиги-1, которая всегда ставит перед собой только самые высокие цели. Для меня это новый вызов: попробовать себя в амбициозной и опытной команде, которая считается фаворитом на победу в чемпионате. Надеюсь, я смогу усилить ее состав и принести "Самаре" пользу", — отметил защитник.