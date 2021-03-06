В Похвистневском районе женщина за рулем сбила инспектора ДПС и попыталась скрыться

В Похвистневском районе на 128 км автодороги "Самара – Бугуруслан" произошло дорожное происшествие с участием правоохранителей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Инспектор ДПС остановил автомобиль отечественную легковушку Lada Samara, за рулем которой находился 46-летний мужчина, числившийся в уголовном розыске по подозрению в "Нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Лейтенант полиции предъявил вышедшему из машины подозреваемому постановление о приводе и потребовал пройти в патрульную машину для доставления его в отдел полиции. Однако мужчина категорически отказался выполнять требование полицейского, вернулся в свой автомобиль и заблокировал двери. Через какое-то время подозреваемый, не выходя из машины, пересел на пассажирское сидение, а пассажир — женщина 1983 года рождения, села за руль и начала движение.

Инспектор ДПС попытался перекрыть ход автомобилю, встав перед ним и показав знак остановки, но женщина проигнорировала его и прибавила газ. Чтобы не упасть, правоохранитель ухватился за крепление стеклоочистителей, а, когда авто ускорилось, упал на землю.

Экипаж ДПС выехал вслед за нарушителями, и в районе села Нижнеягодное Похвистневского района отечественную легковушку остановили. Затем полицейские задержали обоих виновников происшествия.

Женщину привлекли к административной ответственности за "Невыполнение законного требования об остановке транспортного средства". Материалы проверки переданы в СУ СК России по Самарской области для принятия процессуального решения.