В Отрадном после тройного столкновения машин одного из водителей госпитализировали

В среду, 18 июня, в Отрадном в ДТП с тремя автомобилями пострадал 55-летний мужчина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 17:30 48-летний водитель Lada Niva двигался по ул. Советской. В пути следования возле дома №34, выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 55-летнего мужчины. По инерции Lada Niva столкнулась с остановившимся Kia Seltos под управлением 48-летней женщины.

Водитель ВАЗ-2107 с места ДТП был госпитализирован.