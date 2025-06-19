В Отрадном после тройного столкновения машин одного из водителей госпитализировали

В среду, 18 июня, в Отрадном в ДТП с тремя автомобилями пострадал 55-летний мужчина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В 17:30 48-летний водитель Lada Niva двигался по ул. Советской. В пути следования возле дома №34, выезжая с прилегающей территории, он не уступил дорогу и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 55-летнего мужчины. По инерции Lada Niva столкнулась с остановившимся Kia Seltos под управлением 48-летней женщины.
Водитель ВАЗ-2107 с места ДТП был госпитализирован.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!