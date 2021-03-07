В Самаре водитель легковушки без прав столкнулся с Toyota Land Cruiser

В субботу, 6 марта, в Самаре участником ДТП стал 64-летний водитель автомобиля Lada Granta, ехавший без прав по ул. Ново-Вокзальная - со стороны ул. Победы в направлении ул. Вольская. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, при повороте налево, на пересечении с ул. Свободы, на разрешающий сигнал светофора, напротив дома по ул. Ново-Вокзальной, 22, водитель не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota Land Cruiser под управлением 44-летнего мужчины и столкнулся с ним.

При ДТП пострадал водитель отечественной машины. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.