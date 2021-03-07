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ДТП Происшествия

В Тольятти водитель иномарки спровоцировал ДТП с пострадавшим, проехав на "красный"

ТОЛЬЯТТИ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 марта, в 13:00 в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием иномарки и отечественной легковой машины, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

45-летний мужчина за рулем Ford Focus двигался по жилой зоне со стороны ул. Революционной в направлении Московского проспекта. Около дома по Московскому проспекту, 3, при выезде из жилой зоны, он проигнорировал запрещающий сигнал светофора, в итоге врезался в Lada Granta под управлением 26-летнего мужчины. Водитель отечественного авто двигался по Московскому проспекту в направлении ул. Дзержинского.

Пострадала пассажир Lada Granta  — 26-летняя девушка. Ее доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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