В Похвистневском районе пострадал водитель, нарушивший ПДД

В субботу, 6 марта, в 17:55 в селе Большой Толкай Похвистневского района произошло ДТП с участием двух автомобилей.

32-летний водитель за рулем Toyota Corolla, двигаясь по улице Полевой в сторону улицы Мира, на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, движущемуся справа по ул. Молодежная, в сторону улицы Ленина. В итоге иномарка врезалась в Lada Granta, за рулем которой находился 19-летний парень.

Водитель Toyota Corolla пострадал. Его доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.