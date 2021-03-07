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ДТП Происшествия

В Похвистневском районе пострадал водитель, нарушивший ПДД

ПОХВИСТНЕВО. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 марта, в 17:55 в селе Большой Толкай Похвистневского района произошло ДТП с участием двух автомобилей.

32-летний водитель за рулем Toyota Corolla, двигаясь по улице Полевой в сторону улицы Мира, на перекрестке равнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю, движущемуся справа по ул. Молодежная, в сторону улицы Ленина. В итоге иномарка врезалась в Lada Granta, за рулем которой находился 19-летний парень.

Водитель Toyota Corolla пострадал. Его доставили в больницу и назначили амбулаторное лечение.

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