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ДТП Происшествия

В Суходоле в попавшем в ДТП автомобиле обнаружено тело водителя

СУХОДОЛ. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 марта, в 11:21 в пос. Суходол Сергиевского района произошло ДТП с автомобилем Suzuki, двигавшимся по ул. Победы в направлении ул. Спортивная. За рулем находился 66-летнний водитель. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области
По предварительной версии автоинспекторов, в пути, напротив д. № 5 по ул. Победы он столкнулся со стоявшим автомобилем Renault Sandero, который затем ударился в стоявшую легковушку Lada Kalina.
После ДТП в автомобиле Suzuki было обнаружено тело водителя. Причина его гибели устанавливается. 
По факту случившегося проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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