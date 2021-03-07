В Суходоле в попавшем в ДТП автомобиле обнаружено тело водителя

В субботу, 6 марта, в 11:21 в пос. Суходол Сергиевского района произошло ДТП с автомобилем Suzuki, двигавшимся по ул. Победы в направлении ул. Спортивная. За рулем находился 66-летнний водитель. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии автоинспекторов, в пути, напротив д. № 5 по ул. Победы он столкнулся со стоявшим автомобилем Renault Sandero, который затем ударился в стоявшую легковушку Lada Kalina.

После ДТП в автомобиле Suzuki было обнаружено тело водителя. Причина его гибели устанавливается.

По факту случившегося проводится проверка по окончании которой будет принято процессуальное решение.