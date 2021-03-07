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ДТП Происшествия

Напротив ЦУМ "Самара" под машину попала пожилая женщина

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 5 марта, в 10:35 в Ленинском районе Самары 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104, по предварительным данным, при повороте налево с ул. Спортивная на ул. Вилоновская сбил 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как уточнили правоохранители, до столкновения водитель легковушки ехал по ул. Спортивная в направлении ул. Вилоновская. После ДТП пострадавшая женщина-пешеход самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и ей было назначено амбулаторное лечение.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
По предварительной версии полицейских, ДТП могло произойти потому, что при повороте налево напротив дома № 138 по ул. Вилоновская автомобилист нарушил правило проезда перекрестка, то есть пункт 13.1 ПДД, согласно которому при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

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