Напротив ЦУМ "Самара" под машину попала пожилая женщина

В пятницу, 5 марта, в 10:35 в Ленинском районе Самары 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21104, по предварительным данным, при повороте налево с ул. Спортивная на ул. Вилоновская сбил 74-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как уточнили правоохранители, до столкновения водитель легковушки ехал по ул. Спортивная в направлении ул. Вилоновская. После ДТП пострадавшая женщина-пешеход самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и ей было назначено амбулаторное лечение.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительной версии полицейских, ДТП могло произойти потому, что при повороте налево напротив дома № 138 по ул. Вилоновская автомобилист нарушил правило проезда перекрестка, то есть пункт 13.1 ПДД, согласно которому при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.