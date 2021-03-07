Строительство моста через Волгу стартовало после встречи Путина и Азарова 7 марта

Три года назад, 7 марта 2018 года, в Самаре состоялась встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Дмитрия Азарова. Результатом этого общения стало появление одного из самых крупных (120 млрд руб. инвестиций) в стране дорожных проектов - строительство автодороги "Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу". В прошлом году он был признан лучшим проектом государственно-частного партнерства.

Этот проект был разработан по поручению правительства Самарской области, чтобы решить комплекс задач: сократить время на поездку из Самары в Москву, снизить нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС и решить проблему с пробками, обеспечить транспортную доступность и инвестиционную привлекательность ОЭЗ "Тольятти", технопарка "Жигулевская долина", АВТОВАЗа и др., а также открыть новые производства и создать новые рабочие места.

Об этом Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину и попросил его поручить Минтрансу РФ включить проект строительства моста в перечень приоритетных инвестиционных проектов с соответствующим финансированием.

Глава государства эту просьбу удовлетворил. И позже, на ежегодной пресс-конференции в декабре 2019 года, заметил, что строительство Волжского моста как части международного транспортного коридора Европа - Западный Китай отразится на государственном сотрудничестве "наилучшим образом".

"Потому что, несмотря на рост товарооборота с Китаем, несмотря на то, что с нашими в прямом смысле этого слова братскими республиками бывшего Советского Союза, а сегодня с независимыми государствами товарооборот самый большой, развитие инфраструктуры явно недостаточно, - сказал тогда президент. - Я уже говорил об этом - в этом смысле мы, к сожалению, немножко отстали от наших казахстанских друзей. Они свою часть дороги уже проложили на Китай. Мы должны сделать свою часть работы. Будем обязательно это делать".

Губернатор Дмитрий Азаров заметил, что мост в районе Климовки "можно сравнить разве что со строительством Александровского железнодорожного моста через Волгу в конце XIX века".

"Благодаря тому мосту мы на сто с лишним лет обеспечили себе экономическое лидерство в Поволжье. А сейчас закладываем основу для будущего развития губернии также на десятилетия вперед. Сегодня работы идут сразу по обеим сторонам мостового перехода. На правом берегу со стороны Климовки строители выполнили берегоукрепление и бетонирование первой опоры, а также соорудили причальную стенку. Мы опережающими темпами вошли в этот проект, создали условия на региональном уровне, чтобы этот межгосударственный проект начал реализовываться раньше намеченных сроков", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Открыть движение по мосту планируется в 2024 году.