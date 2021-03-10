В Тольятти разыскивается водитель Lada Kalina, сбивший велосипедистку

В отдел Госавтоинспекции Тольятти поступило сообщение, что 5 марта в 18:40 водитель, управляя, предположительно, Lada Kalina, хэтчбек или седан, бежевого цвета, передний бампер синего цвета, в районе дома № 115 на ул. Ларина допустил наезд на 54-летнюю велосипедистку.
Женщина двигалась вдоль правого края проезжей части в попутном направлении. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся.
Травмированная женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.
Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о данном факте ДТП или личности правонарушителя, сообщить информацию по телефонам 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60 или 112.