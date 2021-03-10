В Тольятти разыскивается водитель Lada Kalina, сбивший велосипедистку

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В отдел Госавтоинспекции Тольятти поступило сообщение, что 5 марта в 18:40 водитель, управляя, предположительно, Lada Kalina, хэтчбек или седан, бежевого цвета, передний бампер синего цвета, в районе дома № 115 на ул. Ларина допустил наезд на 54-летнюю велосипедистку.