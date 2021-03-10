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В Тольятти разыскивается водитель Lada Kalina, сбивший велосипедистку У "МегаСити" в Самаре перевернулся автобус Под Самарой произошло еще одно смертельное ДТП с грузовиком и легковушкой По факту ДТП с семью погибшими возбуждено уголовное дело ДТП под Самарой с семью погибшими могло произойти по вине водителя кроссовера

ДТП Происшествия

В Тольятти разыскивается водитель Lada Kalina, сбивший велосипедистку

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В отдел Госавтоинспекции Тольятти поступило сообщение, что 5 марта в 18:40 водитель, управляя, предположительно, Lada Kalina, хэтчбек или седан, бежевого цвета, передний бампер синего цвета, в районе дома № 115 на ул. Ларина допустил наезд на 54-летнюю велосипедистку.

Женщина двигалась вдоль правого края проезжей части в попутном направлении. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся.

Травмированная женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о данном факте ДТП или личности правонарушителя, сообщить информацию по телефонам 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60 или 112.

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