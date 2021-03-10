Самарские каратисты завоевали 18 медалей на чемпионате России в Чувашии

7-8 марта в г. Новочебоксарске Республики Чувашия проходил чемпионат России по каратэ версии WKC. По традиции, турнир собрал более 1000 спортсменов из 38 регионов.

Это был второй этап отбора в сборную России по каратэ WKC.

Честь Самары в составе сборной команды Самарской области защищали 13 спортсменов спортивного клуба ЭМПИ. Ребята принесли региону четыре золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых медалей.

В это воскресенье, 14 марта, команду ожидает выступление на областном турнире" Кубок Жигулей-2021".