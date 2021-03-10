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Образование Общество

В самарских вузах будут готовить IT-специалистов по определенным цифровым направлениям

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел в Иннополисе совещание "Кадры для будущего", во время которого заявил о необходимости обучения новых кадров для цифровой сферы.

В настоящее время на рынке труда наблюдается острая нехватка IT- специалистов, которые в условиях цифровизации всех сфер жизни должны строить новую экономику страны. Дефицит - от 700 тысяч до миллиона человек. Обучать таких специалистов должны в российских вузах, причем преподавательский состав должен быть конкурентоспособным.

"Основные изменения, касающиеся стандартов образования и создания цифровых образовательных модулей по всем направлениям, должны быть сделаны до следующего цикла обучения, - сообщил Дмитрий Чернышенко. - Это сложная, амбициозная задача, и мы отдаем себе отчет в том, что это будет непросто сделать, но именно такой темп нам задал президент страны. И времени на раскачку нет".

При этом "айтишники" должны обладать определенными цифровыми компетенциями.

"Каждый вуз должен найти свою нишу в подготовке кадров с учетом имеющихся заделов, - отметил вице-премьер. - Не надо бежать во все направления сразу".

До 2024 года требуется подготовить 80 тыс. педагогов. Опорным центром для решения этой задачи станет Университет Иннополиса.

Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову поручено ввести в каждом вузе должность проректора по цифровой трансформации. "Это наш цифровой спецназ", - заметил Чернышенко. Впоследствии каждый из этих проректоров должен будет разработать программу развития и защитить ее в Минобразования.

Дополнительно Дмитрий Чернышенко дал указание вузам проанализировать, на какие специальности трудоустраиваются их выпускники IT-направлений.

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