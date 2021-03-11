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Преступления Происшествия

В Тольятти управляющая компания собрала с жильцов лишние 7 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинская управляющая компания "ТольяттиТопСервис" попала в уголовное дело о незаконном начислении собственникам помещений 7 млн руб. за якобы потребленную электроэнергию. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района Тольятти.

Надзорное ведомство установило, что ООО "УК "ТольяттиТопСервис" был заключен договор поставки электрической энергии с АО "ТЭК". За время его действия было поставлено электроэнергии на 26,9 млн руб., из которых УК оплатила 25 млн рублей.

Однако собственникам помещений УК за это время выставила счета на 38,5 млн, собрав 31,9 млн рублей. Таким образом, жителям причинен ущерб в 7 млн рублей.

5 марта в отношении неустановленных лиц из числа руководителей УК возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По данным проекта "МинЖКХ.РУ", ООО "УК "ТольяттиТопСервис" с 2017 г. управляет одним жилым домом на ул. Революционной, д. 3. Директор и единственный собственник - Алексей Русаков.

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