В Тольятти автомобилистка сбила подростка, который нарушил правила ПДД

В среду, 10 марта, в 8:10 в Тольятти на ул. Александра Кудашева у дома 106 28-летняя женщина за рулем Lada Kalina сбила 15-летнего пешехода, нарушившего ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По информации полиции, подросток переходил дорогу вне установленного места в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, ему было назначено амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.