В Тольятти автомобилистка сбила подростка, который нарушил правила ПДД

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В среду, 10 марта, в 8:10 в Тольятти на ул. Александра Кудашева у дома 106 28-летняя женщина за рулем Lada Kalina сбила 15-летнего пешехода, нарушившего ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.