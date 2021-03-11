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ДТП Происшествия

В Тольятти автомобилистка сбила подростка, который нарушил правила ПДД

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 марта, в 8:10 в Тольятти на ул. Александра Кудашева у дома 106 28-летняя женщина за рулем Lada Kalina сбила 15-летнего пешехода, нарушившего ПДД, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полиции, подросток переходил дорогу вне установленного места в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, ему было назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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