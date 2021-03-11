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Машиностроение Экономика и бизнес

СПЗ вновь выставил на продажу корпус у Кировского рынка

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ), находящееся в процессе банкротства, повторно выставило на торги корпус №7 и земельный участок под ним.

Напомним, здание площадью 48 тыс. кв. м и территорию под ним (34,5 тыс. кв. м) на первых торгах заявилось купить ООО "Инвестиционная недвижимость" за 161,3 млн рублей. По данным ИАС Seldon Basis, компания принадлежит Зинаиде Сычевой, которая также владеет фирмами, связанными с бизнесом Александра Рехсона. Он известен как глава ГК "Самарский подшипник", куда входят ООО ТД "Самараснабподшипник", ООО "Самарский подшипник" и АО "Завод "Самарский подшипник".

По словам конкурсного управляющего СПЗ Алексея Пономарева, ООО "Инвестиционная недвижимость" отказалось от покупки, причина такого решения ему неизвестна.

На повторных торгах лот подешевел и стоит 145 млн рублей. Если на это предложение не поступят заявки, то цена будет падать каждые три дня на 1,5%, пока не достигнет 120 млн рублей.

Отметим, что корпус №7 - самый крупный на производственной площадке СПЗ, он граничит со станцией метро "Кировская" и одноименным рынком.

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