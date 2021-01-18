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Машиностроение Экономика и бизнес

Компания, выигравшая торги по одному из корпусов СПЗ, оспаривает их результаты

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Инвестиционная недвижимость", купившее один из корпусов банкротящегося ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ), пытается оспорить торги, на которых его и приобрело. Информация об этом опубликована в КАД ВАС.

Причины, по которым общество пытается признать недействительными прошедшие в ноябре прошлого года торги по продаже корпуса №7 площадью 48 тыс. кв. м и земельного участка под ним (34,5 тыс. кв. м), в материалах КАД ВАС не уточняются. Получить комментарий в ООО "Инвестиционная недвижимость" и у конкурсного управляющего "СПЗ" Алексея Пономарева на момент публикации материала не удалось.

Напомним, СПЗ, занимающееся производством конических, цилиндрических и сферических роликовых подшипников, принадлежит Игорю Егорову, Игорю Еремкину и Валерию Пьянову (согласно раскрытым обществом сведениям).

Банкротство завода стартовало в 2017 г. по заявлению ООО "ЧМЗ-Урал" из-за долга в 2 млн рублей. При этом сумма требований кредиторов СПЗ в настоящее время превышает 2,3 млрд рублей. Конкурсный управляющий общества Алексей Пономарев пытается привлечь к субсидиарной ответственности на 3,59 млрд руб. контролирующих СПЗ лиц, в числе которых - Вадим Егиазаров и Александр Швидак.

Договор купли-продажи корпуса №7 и земли под ним, по данным ЕФРСБ, был заключен между СПЗ и "Инвестиционной недвижимостью" в декабре 2020 года. Эти объекты обошлись покупателю в 161,3 млн рублей.

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