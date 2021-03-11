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ДТП Происшествия

При ДТП в с. Подстепки под Тольятти пострадали двое взрослых и ребенок

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 марта, в 16:10 в с. Подстепки Ставропольского района произошло ДТП с участием автомобилей Volkswagen Golf и Lada Kalina, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате столкновения на пересечении улиц Полевая и Изумрудная пострадали водитель и пятилетний пассажир отечественной легковушки, а также пассажир иномарки.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка. По предварительной версии полицейских, при повороте налево на указанном перекрестке водитель автомобиля Lada Kalina не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю Volkswagen Golf и столкнулся с ним.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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