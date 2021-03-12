"Балтика-Самара" запустила производство безалкогольных напитков

В пятницу, 12 марта, на пивоваренном заводе "Балтика-Самара" состоялся запуск производственной линии по выпуску безалкогольного напитка Flash Up Max.

Старт новому производству дали первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов и директор дивизиона операционной деятельности в регионе "Урал-Поволжье" пивоваренной компании "Балтика", часть Carlsberg Group Сергей Щекин.

Открытие купажного отделения расширило производство безалкогольных напитков в самарском филиале, теперь здесь будут выпускать лимонады и другие безалкогольные напитки. Первым продуктом новой для филиала линейки стал напиток Flash Up Max. Он занимает 20% рынка в своей категории и поставляется на экспорт.

После запуска розлива Flash Up на "Балтике-Самара" Виктор Кудряшов поздравил руководство и коллектив предприятия со знаменательным событием: "Создание нового производства означает и сохранение рабочих мест, и укрепление позиций предприятия на внутреннем рынке. Уверен, это позволит компании "Балтика" отгружать больше продукции и в другие регионы Российской Федерации, и на экспорт".

Председатель областного правительства подчеркнул, что сегодня компания "Балтика" является одним из крупнейших налогоплательщиков в региональный бюджет: "Несмотря на сложный для экономики прошлый год, объемы производства компании выросли более чем на 7%. Консолидированный бюджет региона получил в прошлом году более 7,5 млрд рублей налоговых поступлений. Компания "Балтика" — наш крупнейший и надежный партнер".

Виктор Кудряшов поблагодарил компанию за внимание к экологическим вопросам, социально-ориентированную политику в отношении сотрудников и пожелал предприятию процветания.

"Рост популярности безалкогольных напитков — общемировая тенденция. "Балтика" следует трендам и отвечает на запросы потребителей. В 2015 году мы запустили производство безалкогольного пива, сейчас открываем купажное отделение. Уверен, что с открытием Flash UP Max "Балтика-Самара" продолжит освоение линейки безалкогольных брендов компании. Качественный и свежий продукт, произведенный совсем рядом, — то, что хотят видеть покупатели. И мы им предоставляем такую возможность", - отметил директор дивизиона операционной деятельности Урал-Поволжье "Пивоваренной компании "Балтика", части Carlsberg Group Сергей Щекин.

Расширение производства позволит "Балтике-Самара" повысить загрузку линий и производства. Мощность нового купажного отделения составляет 300 000 декалитров в месяц.

Начав выпуск популярного продукта на самарской площадке, "Балтика" снизит логистические издержки и повысит скорость поставок в региональные магазины. Кроме того, старт производства Flash Up в Самаре потенциально способен увеличить экспортные отгрузки филиала, так как этот напиток — один из самых востребованных на зарубежных рынках продуктов "Балтики". Каждая вторая банка Flash Up, произведенная компанией в 2020 году, продавалась за границей.

Запуск купажного отделения — новое направление для пивоварни. Кроме оборудования для купажирования безалкогольных напитков, на заводе усовершенствована и линия розлива в ПЭТ-бутылку под Flash Up Max. Инвестиции в проект составили 8,5 млн рублей.