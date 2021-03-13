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ДТП Происшествия

В ДТП на Обводном шоссе Тольятти пострадал пассажир иномарки

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 марта, на территории Самарской области зарегистрировано девять ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести. Ни один человек не погиб. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Тольятти. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 57-летний мужчина на автомобилем Lada, ехал по Обводному шоссе со стороны ул. Строителей в направлении Хрящевского шоссе.

При повороте налево на регулируемом перекрестке водитель не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю Chevrolet, которым управлял 35-летний мужчина. В результате ДТП пострадал 50-летний пассажир иномарки, его госпитализировали.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

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