В Пестравском районе пытались продать муниципальное имущество с нарушением закона

Самарское УФАС РФ аннулировало аукцион по продаже имущества в Пестравском районе. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В ФАС поступила жалоба от потенциального участника торгов на действия Отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Пестравского района. Сотрудники администрации, проводя аукцион по продаже муниципального имущества, нарушили нормы Земельного кодекса РФ.

"Так, в извещении содержалась информация о двух разных датах и времени проведения аукциона, что могло ввести в заблуждение потенциальных участников и создать препятствия для участия в рассматриваемой процедуре", — отмечается в сообщении ФАС.

Комиссия Самарского УФАС РФ признала жалобу обоснованной и предписала устранить допущенные при проведении аукциона нарушения.