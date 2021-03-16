Управленцы РАНХиГС займутся привлечением студентов и молодых специалистов в Самарскую область

Во вторник, 16 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с участниками программы региональной стажировки РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей".

Участникам программы предстоит выработать механизмы, направленные на привлечение молодых специалистов в Самарскую область, а также изучить передовой опыт губернии по ряду направлений.

Отметим, что это уже четвертая стажировка, которую принимает наш регион. Первый поток управленцев занимался разработкой кейсов по развитию экономики, промышленности, туризма и оптимизации управленческих процессов. Второй поток разрабатывал программу модернизации первичного звена здравоохранения. Именно эта программа, доработанная на Самарской земле с привлечением региональной команды, в дальнейшем была тиражирована на всю страну. В январе этого года на третьей региональной стажировке управленцы совместно с командой правительства Самарской области предложили решения по достижению целей нацпроектов "Демография" и "Культура".

"Само понятие резерва достаточно условно: вы уже являетесь настоящими лидерами направлений, отраслей. Вы, безусловно, уже состоявшиеся управленцы, и мы рады, что имеем сегодня возможность обратиться к вашему опыту и к вашим знаниям в различных отраслях", - отметил Дмитрий Азаров, приветствуя участников региональной стажировки.

Программа организована по поручению президента РФ Владимира Путина на базе высшей школы государственного управления РАНХиГС. Ее участники - победители и финалисты всероссийского конкурса "Лидеры России" - руководители органов государственной и муниципальной службы, бизнесмены, общественные деятели.

В рамках стажировки ведущие управленцы из разных уголков России встретятся с профильными министрами, представителями крупнейших предприятий региона, студентами опорных вузов, молодыми учеными Самарской области, а также с членами инициативного центра лидеров. Площадками для проведения региональной стажировки также станут молодежный кластер и конкурсная площадка регионального этапа чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia).

Участники приехали в регион с рядом инициатив, о которых рассказали Дмитрию Азарову. Среди направлений, которые, по их мнению, необходимо развивать для привлечения перспективных кадров в регион, - продвижение бренда Самарской области, развитие туризма, формирование комфортной городской среды, развитие площадок для коммуникации вузов, студентов и работодателей, а также создание студенческого мультикампуса. При этом кампус "стажеры" видят не как новое здание учебных корпусов или общежитий, а как межвузовский центр коллаборации, созданный на базе опорных университетов.

"В регионе есть вузы с многолетней историей, у которых есть опыт, практики, и мы хотим сделать так, чтобы ребята могли получать образование одновременно в нескольких институтах на одной площадке, - пояснил индивидуальный предприниматель, участник программы Тимофей Фокин. - Кампус - это прежде всего технология объединения. Это среда, в которой люди смогут обмениваться знаниями, идеями, получать качественное образование, проходить стажировку на местных предприятиях и оставаться в регионе работать".

Дорабатывать кейсы участники программы будут до конца недели совместно с командой областного правительства. Дмитрий Азаров подчеркнул, что крайне важно при доработке инициатив применять комплексный подход, который позволит в дальнейшем объединить существующие механизмы поддержки и привлечения молодежи с новаторскими идеями в единую систему.