Самарская область лидирует по количеству заявок на региональный этап конкурса Startup Tour 2021

На региональный конкурс технологических проектов Startup Tour 2021 в Самаре поступила 191 заявка из 11 регионов России. Теперь экспертная комиссия выберет по пять полуфиналистов в трех конкурсных треках. 25 марта они представят свои проекты жюри и поборются за главный приз конкурса — 300 тысяч рублей.

Наибольшее количество заявок (85) собрал конкурсный трек "Информационные технологии", на втором месте — "Индустриальные и энергетические технологии" (54), третье место у трека "Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве" (52).

Больше всего проектов (167) представили участники из Самарской области, из них 109 из Самары и 51 — из Тольятти. Также есть три заявки из Новокуйбышевска, две из Чапаевска, по одной из города Кинель и поселка Волжский.

"Самарская область имеет высокий рейтинг в сфере научно-технического развития, инвестиционной привлекательности, является лидером в развитии государственно-частного партнерства. Региональное правительство ведет эффективную работу по созданию устойчивой экосистемы инноватики, не прекращая оказывать поддержку этому направлению даже во время пандемии. Вполне закономерно, что в регионе с благоприятным инновационным климатом Startup Tour вызвал столь высокий интерес. Отмечу, что значительная часть заявок на конкурс пришла именно по линии резидентов нашего технопарка", — прокомментировал директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Шесть заявок подали технологические предприниматели из Саратовской области, пять — из Ульяновской, по три — из Москвы и Республики Башкортостан. Кроме того, в самарском этапе Startup Tour захотели участвовать команды из Тамбовской и Челябинской областей, Республики Татарстан, Подмосковья, Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа (Югры).

"Подавать заявки в другом регионе — обычная практика для участников Startup Tour. Каждый год у нас были команды, которые приезжали из соседних городов целыми делегациями, с радостью тратили время на дорогу и деньги на билеты. А в этом сезоне благодаря онлайн-формату можно даже никуда не ехать, чтобы представить проект на конкурсе, поэтому я думаю, что география участников во всех регионах будет интересной и разнообразной", — отметила генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.

Региональный этап Startup Tour в Самаре пройдет 25 марта онлайн на сайте startup-tour.ru. Зарегистрированные посетители смогут пообщаться с полуфиналистами, членами жюри, экспертами "Сколково" и другими участниками мероприятия. Все финалисты конкурса получат приглашения на крупнейшую стартап-конференцию в России и странах СНГ Startup Village, которая состоится в "Сколково" 27 и 28 мая. Победитель конкурса получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Startup Tour — самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour пройдет онлайн, охватив девять городов — Тверь, Уфу, Самару, Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск. Организаторы — Фонд "Сколково" и АНО "Сколково Форум". Участие бесплатное. Регистрация обязательна.