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Экономическая политика Экономика и бизнес

Социальные предприниматели смогут претендовать на микрозаймы по льготной ставке 1%

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня на региональном уровне разрабатывается новая программа по предоставлению льготных микрозаймов для социальных предпринимателей. Новую меру поддержки планируется запустить до конца апреля. Получить льготный микрозайм социальные предприниматели смогут в Гарантийном фонде Самарской области.

О новой мере поддержки стало известно в ходе брифинга, посвященного социальному предпринимательству, который состоялся во вторник, 16 марта, в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства. Участники встречи обсудили основные критерии присвоения статуса социального предпринимателя, а также процедуру получения гранта до 500 тыс. рублей — новой меры поддержки представителей социально-ориентированного бизнеса.

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Реестр социальных предпринимателей формируется на региональном уровне — эта функция возложена на министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Вопрос развития социального бизнеса курирует министр Дмитрий Богданов.

"В 2021 году мы впервые формировали перечень социальных предпринимателей. Тогда в него вошли 23 предприятия. В этом году мы снова приглашаем представителей социально-ориентированного бизнеса подать пакет документов для включения в реестр. Это позволит им претендовать на получение гранта. Чтобы получить эту безвозмездную помощь, необходимо до 1 мая подать заявку на получение статуса социального предпринимателя, затем претендент должен пройти обучение в области реализации социальных проектов. После 10 июля необходимо будет подать заявку на участие в конкурсе по предоставлению гранта. Подробную информацию мы размещаем на сайте mybiz63.ru", — рассказал Дмитрий Богданов.

Как отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова, деятельность социального предпринимателя связана с достижением общественно полезных целей, работой с социально-незащищенными группами населения.

Социальное предпринимательство затрагивает отрасли образования, здравоохранения, физической культуры, туризма, социального обслуживания и культурного просвещения. Это в том числе дошкольное и дополнительное образование, психолого-педагогические услуги, производство ортопедической продукции, деятельность частных театров и др.

Для присвоения статуса социального предпринимателя необходимо выпускать продукцию для социально-незащищенных слоев или принимать на работу представителей этих групп населения. Законодательство не запрещает предпринимателям, состоящим в реестре социальных, заниматься другими видами деятельности. Однако, в общей сумме их доходов не менее 50% должно быть получено от деятельности социально-ориентированного бизнеса.

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