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ДТП Происшествия

В Самаре ребенок попал под машину на пешеходном переходе

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 марта, в Самаре на ул. Мориса Тореза семилетний мальчик попал под колеса автомобиля Сhevrolet Lanos, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло около 19:40. Известно, что ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В областной полиции уточнили, что пострадавший ребенок выжил, информация о его состоянии уточняется.

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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