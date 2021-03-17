В Самаре ребенок попал под машину на пешеходном переходе

Во вторник, 16 марта, в Самаре на ул. Мориса Тореза семилетний мальчик попал под колеса автомобиля Сhevrolet Lanos, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло около 19:40. Известно, что ребенок переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В областной полиции уточнили, что пострадавший ребенок выжил, информация о его состоянии уточняется.

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение.