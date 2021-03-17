В Самаре пройдет марафон генерации бизнес-идей

27 марта в Самаре пройдет марафон по созданию и тестированию идей для бизнеса от Регионального центра инноваций StartupSamara и YellowRockets. Участники придумают работающий бизнес и презентуют идею инвесторам.

За несколько часов участники вместе с менторами определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, научатся тестировать бизнес-модели и оценивать объемы рынка. Кроме этого, участники обсудят вопросы привлечения ресурсов для начала своего дела.

Воркшоп рассчитан как на индивидуальную работу, так и на развитие навыков работы в команде.

В конце марафона участники смогут презентовать свои идеи экспертам фонда YellowRockets, который инвестирует в проекты на ранней стадии.

Кому будет интересно принять участие в марафоне? Людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею. Фаундерам проектов, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем от опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории). Студентам старших курсов, готовым стажироваться в команде стартапа. Предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата. Всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.

Экспертами выступят:

инвестиционный менеджер YellowRockets, Мария Лапазина,

старший аналитик YellowRockets, Дмитрий Лю,

генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara, Александр Клюкач.

Лучшие проекты марафона генерации бизнес-идей получат возможность стать участниками весенних стартап-выходных от StartupSamara без прохождения предотбора.

Марафон стартует 27 марта в 14:30 в Точке кипения СГЭУ (Самара, ул. Галактионовская, 118А). Участие в марафоне бесплатное, регистрация по ссылке.

Прием заявок на участие продлится до 25 марта.

Марафон генерации бизнес-идей организован Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.