В Самаре пройдет марафон генерации бизнес-идей

27 марта в Самаре пройдет марафон по созданию и тестированию идей для бизнеса от Регионального центра инноваций StartupSamara и YellowRockets. Участники придумают работающий бизнес и презентуют идею инвесторам.
За несколько часов участники вместе с менторами определят и опишут свою бизнес-идею, подберут команду для ее реализации, научатся тестировать бизнес-модели и оценивать объемы рынка. Кроме этого, участники обсудят вопросы привлечения ресурсов для начала своего дела.
Воркшоп рассчитан как на индивидуальную работу, так и на развитие навыков работы в команде.
В конце марафона участники смогут презентовать свои идеи экспертам фонда YellowRockets, который инвестирует в проекты на ранней стадии.
Кому будет интересно принять участие в марафоне? Людям с идеями стартапа или бизнеса, которые хотят спланировать дальнейшие шаги по реализации проекта, протестировать бизнес-идею. Фаундерам проектов, которым нужна обратная связь и совет в решении проблем от опытных экспертов (продажи, отношения с партнерами и командой, определение целевой аудитории). Студентам старших курсов, готовым стажироваться в команде стартапа. Предпринимателям, которые пытались начать свой бизнес, но из-за ошибок не достигали желаемого результата. Всем, кому интересно посмотреть и понять, как работают стартапы, познакомиться с основателями проектов и послушать, в каких сферах сейчас делают проекты.
Экспертами выступят:
- инвестиционный менеджер YellowRockets, Мария Лапазина,
- старший аналитик YellowRockets, Дмитрий Лю,
- генеральный директор Регионального центра инноваций StartupSamara, Александр Клюкач.
Лучшие проекты марафона генерации бизнес-идей получат возможность стать участниками весенних стартап-выходных от StartupSamara без прохождения предотбора.
Марафон стартует 27 марта в 14:30 в Точке кипения СГЭУ (Самара, ул. Галактионовская, 118А). Участие в марафоне бесплатное, регистрация по ссылке.
Прием заявок на участие продлится до 25 марта.
Марафон генерации бизнес-идей организован Региональным центром инноваций StartupSamara, при поддержке Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.