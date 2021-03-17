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Экономика и бизнес

В Самаре на установку светофоров, дорожных знаков и ограждений выделили 200 млн рублей

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент городского хозяйства и экологии объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который обеспечит установку технических средств организации дорожного движения.

На эти цели выделено 207,1 млн рублей. Победителя торгов определят в конце марта. Ему предстоит нанести линии дорожной разметки, установить дорожные знаки, светофоры и пешеходные направляющие ограждения на дорогах Самары.

Для каждого объекта прописаны требования к установке. Так, дорожную разметку необходимо наносить только ночью, а ограждения высотой не более 1 метра важно устанавливать не менее чем в полуметре от лицевой поверхности бордюра.

Пешеходные светофоры должны быть оборудованы визуальными и звуковыми индикаторами оставшегося времени. При этом звуковой сигнал должен быть прерывистым, многократно повторяющимся.

"Обязательно нужно предусмотреть возможность включения и отключения звукового сигнала. Таймер установить: с 7:00 до 21:00 в будни и с 9:00 до 22:00 в выходные. Звуковой сигнал устройства не должен работать в ночью", — отмечается в техзадании. Срок службы светофорного оборудования должен составлять не менее 10 лет, а гарантийный срок — минимум три года.

В аукционной документации отмечается, что адреса и схемы установки технических средств будут переданы победителю торгов после заключения контракта.

 

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