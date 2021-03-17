В Самаре на установку светофоров, дорожных знаков и ограждений выделили 200 млн рублей

Самарский департамент городского хозяйства и экологии объявил электронный аукцион на поиск подрядчика, который обеспечит установку технических средств организации дорожного движения.
На эти цели выделено 207,1 млн рублей. Победителя торгов определят в конце марта. Ему предстоит нанести линии дорожной разметки, установить дорожные знаки, светофоры и пешеходные направляющие ограждения на дорогах Самары.
Для каждого объекта прописаны требования к установке. Так, дорожную разметку необходимо наносить только ночью, а ограждения высотой не более 1 метра важно устанавливать не менее чем в полуметре от лицевой поверхности бордюра.
Пешеходные светофоры должны быть оборудованы визуальными и звуковыми индикаторами оставшегося времени. При этом звуковой сигнал должен быть прерывистым, многократно повторяющимся.
"Обязательно нужно предусмотреть возможность включения и отключения звукового сигнала. Таймер установить: с 7:00 до 21:00 в будни и с 9:00 до 22:00 в выходные. Звуковой сигнал устройства не должен работать в ночью", — отмечается в техзадании. Срок службы светофорного оборудования должен составлять не менее 10 лет, а гарантийный срок — минимум три года.
В аукционной документации отмечается, что адреса и схемы установки технических средств будут переданы победителю торгов после заключения контракта.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.