В Самаре 19 марта распределят свободные места в детские сады

В пятницу, 19 марта, в Самаре пройдет автоматическое распределение свободных мест в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, на 2020-2021 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Проверить данные, указанные в заявлении, можно до 18 марта включительно на портале образовательных услуг или https://es2p.asurso.ru (в разделе "Поиск заявлений").

При обнаружении неточностей в заявлении или для изменения списка предпочитаемых детских садов рекомендовано обратиться в МФЦ для корректировки сведений.

О предоставлении места в саду родителям сообщат специалисты учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Также электронное заявление перейдет из статуса "Очередник" в статус "Направлен".

"Обращаем внимание на необходимость письменного подтверждения согласия с предоставленным местом в течение 10 рабочих дней с момента получения извещения о его предоставлении", — отмечается в сообщении.

Во всех случаях невостребованности предоставленного места желаемая дата зачисления ребенка будет перенесена на 1 сентября следующего календарного года.