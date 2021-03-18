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Преступления Происшествия

Из-за семейного конфликта тольяттинец угрожал пистолетом матери своего ребенка

ТОЛЬЯТТИ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти полицейские возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью").

По данным ГУ МВД России по Самарской области, с 2018 г. у мужчины длится конфликт с бывшей сожительницей. После расставания пара не смогла договориться о времени, когда отец сможет видеть ребенка. А когда Автозаводский райсуд все же определил дни и время нахождения несовершеннолетнего с отцом, бывшие сожители все равно не обошлись без ссор.

Родители ребенка неоднократно обращались в полицию с заявлениями друг на друга. В итоге мужчина забрал сына и, по словам матери ребенка, пытался увезти. Женщина отобрала у него ключи от машины, а в ответ экс-сожитель начал угрожать ей травматическим пистолетом. Очевидцы конфликта вызвали полицию. В итоге мужчину задержали, у него изъяли травматический пистолет ИЖ-79-9Т.

Из-за того, что в конфликт был втянут ребенок, с потерпевшей работали инспекторы отдела по делам несовершеннолетних. Начальник ПДН У МВД России по Тольятти Светлана Алезова комментирует: "Сотрудники полиции совместно с представителями Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа провели ряд мероприятий, направленных на выявление причин конфликта и поиска путей его решения. Результаты работы показали, что бывшие сожители находятся в эмоционально незавершенном конфликте, в который оказался втянутый малолетний ребенок. Взрослым членам семьи свойственна активность, впечатлительность, неустойчивая мотивация, эмоциональная изменчивость, импульсивность в высказываниях, в поступках. Им трудно признать свою неправоту. К сожалению, это не единичный случай, когда дети становятся заложниками конфликтов родителей. Как показывает практика, для несовершеннолетних подобные конфликтные ситуации не проходят бесследно".

Информация о конфликте между родителями ребенка направили в городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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