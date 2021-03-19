Самарская область планирует выпуск облигаций на 33 млрд рублей

Правительство Самарской области утвердило объемы размещения государственных ценных бумаг на 2021-2023 год общей суммой 33 млрд рублей.

Согласно постановлению от 19 марта, в этом году планируется выпуск облигаций на 15 млрд руб., в последующие два года - по девять миллиардов.

Напомним, ранее предполагалось привлечь 5 млрд руб. по облигациям в этом году и по 8 млрд - в 2022 и 2023 году.

По информации министерства управления финансами Самарской области, госдолг региона на 1 марта текущего года составляет 47,3 млрд руб., из которых 30 млрд приходится на ценные бумаги, остальное - ссуды и кредиты федерального бюджета.